Conference League Fiorentina-Rakow 2-1 | ai viola l’andata degli ottavi

Nella partita di andata degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina ha battuto il Rakow Czestochowa con il risultato di 2-1. La sfida si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze giovedì 12 marzo. Durante l'incontro, i padroni di casa hanno segnato due gol, mentre gli avversari hanno risposto con un gol.

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 il Rakow Czestochowa nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze oggi, giovedì 12 marzo. Al vantaggio degli ospiti con Brunes al 60', replicano Ndour al 62' e Gudmundsson su rigore al 93'. Ottima rimonta dunque per i viola, che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Fiorentina: il Rakow Cz?stochowa avversario dei viola negli ottavi di Conference LeagueNYON – Dopo la soffertissima qualificazione, ieri sera al Franchi contro lo Jagiellonia, la Fiorentina affronterà un’altra squadra polacca, il Raków... Leggi anche: Fiorentina-Rakow, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s.: gol e highlights | Conference League Una selezione di notizie su Conference League Temi più discussi: Fiorentina, turnover per Vanoli in Conference: chi gioca e chi no; Dove vedere in tv Fiorentina-Rakow di Conference League; Fiorentina-Rakow si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Conference League: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.; Conference League, Fiorentina-Rakow: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Fiorentina-Rakow: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo realeUn sorteggio fortunato quello della Fiorentina, che dopo essersi aggiudicata ai playoff (e non senza imprevisti) gli ottavi di finale di Conference League contro lo Jagiellonia, ha visto l'urna di Nyo ... tuttosport.com Fiorentina-Rakow 2-1, gol e highlights: decisivo il rigore Gudmundsson al 92'Al Franchi per la gara d'andata degli ottavi di finale arriva il Rakow, secondo nella League Phase. Christensen subito impegnato al 2', ma i viola anche si fanno vedere in attacco con i tentativi di G ... sport.sky.it Conference League, la Fiorentina rimonta il Rakow: 2-1 al Franchi nell’andata degli ottavi x.com In occasione dell’andata degli ottavi di finale di Conference League tra Rijeka e Strasburgo è tornato a far parlare di sé il “Sektor J”, il settore ospiti dello stadio croato che presenta una struttura più che particolare: una gabbia in ferro e plexiglass dove vengon - facebook.com facebook