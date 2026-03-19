Seguiamo in diretta gli ottavi di finale di ritorno della Conference League, con la partita tra Rakow e Fiorentina. La squadra italiana, guidata da Vanoli, affronta la sfida alle 18, mentre i risultati vengono aggiornati in tempo reale. La gara vede la Fiorentina in vantaggio con un punteggio di 2-1, determinando il passaggio ai quarti di finale.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finale

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