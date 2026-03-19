Rakow-Fiorentina 1-2 ottavi di Conference League | i viola soffrono ma vanno ai quarti grazie ai gol di Ndour e Pongracic

Nella sfida degli ottavi di Conference League, la Fiorentina ha superato il Rakow con il risultato di 2-1, grazie ai gol di Ndour e Pongracic. La squadra di Vanoli ha mantenuto il vantaggio accumulato nell’andata, affrontando un finale teso con un rigore che è stato annullato. La partita si è conclusa con la qualificazione ai quarti di finale per i viola.

La Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League. Dopo il 2-1 dell'andata contro i polacchi del Rakow, i viola strappano un preziosissimo 1-1 nella gara di ritorno in trasferta: decisiva la rete di Ndour al 68', con gli uomini di Vanoli che avevano subito gol in avvio di ripresa con Struski. Nel finale brivido per la Fiorentina: calcio di rigore assegnato al Rakow ma poi tolto con il Var, non c'è fallo del portiere Christensen. Nel finale Pongracic chiude i conti. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rakow-Fiorentina 1-2, ottavi di Conference League: i viola soffrono ma vanno ai quarti grazie ai gol di Ndour e Pongracic Articoli correlati Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finaleStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Fiorentina ai quarti di Conference League: Pongracic segna dalla sua metà campo nel 2-1 al RakowLa Fiorentina vince 2-1 in casa del Rakow e si qualifica per i quarti di Conference League. Approfondimenti e contenuti su Rakow Fiorentina 1 2 ottavi di... Temi più discussi: Conference League: la Fiorentina batte in rimonta i polacchi del Rakow; Rakow-Fiorentina, probabili formazioni e tv; Fiorentina-Rakow 2-1 andata ottavi Conference League: gol di Ndour e Gudmundsson; Fiorentina - Raków Czestochowa (2-1) Conference League 2025. Conference League, Rakow-Fiorentina 1-2: viola ai quarti di finalei???U???n?u0015??Ds?vn'}nkM??zeO??m?5???8 ?u0019b??~?}?\?=i???u001d?d???vu001e?????/??u0005yEg?m???qR?????u0016>='?u0005_?^?2F?u0014dms??su001d?:; a3?.?g??????|?VN~ou001ee??nb?k??:????F+?`~Feu0014=? ... fantacalcio.it È cominciata RAKOW-FIORENTINA! Buona partita a tutti.18:47Conference League 2025/2026, Ottavi di finale. Cronaca minuto per minuto di Raków Czestochowa-Fiorentina: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it #Rakow 1-2 #Fiorentina (2-4 agg): Marin Pongracic from his own half! #RakowFiorentina #RCZFIO #Calcio #UECL x.com Rakow-Fiorentina 0-0: primo tempo equilibrato all'ArcelorMittal Park, con i viola pericolosi in un paio di occasioni con Kean e Fagioli. Segui e commenta la diretta del match ---> https://cityne.ws/vmngh - facebook.com facebook