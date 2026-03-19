Fiorentina ai quarti di Conference League | Pongracic segna dalla sua metà campo nel 2-1 al Rakow

La Fiorentina ha ottenuto la qualificazione ai quarti di Conference League battendo il Rakow 2-1 in trasferta. Ndour e Pongracic hanno segnato i gol per la squadra viola, con quest’ultimo che ha realizzato un gol dalla propria metà campo. La vittoria consente alla Fiorentina di passare il turno e proseguire la competizione.

La Fiorentina vince 2-1 in casa del Rakow e si qualifica per i quarti di Conference League. Decisivi i gol di Ndour e Pongracic. Ai quarti sfiderà Crystal Palace o AEK Larnaca. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finaleStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Diretta gol Conference League LIVE: Fiorentina Rakow in campoTottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Conference League Temi più discussi: Il tabellone della Conference League; I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League; Prossima fermata Rakow. La Fiorentina ora ci crede, Vanoli: Vogliamo vincere; Rakow-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Conference. Rakow-Fiorentina diretta Conference League: segui l'ottavo di finale LIVELa Fiorentina si gioca la qualificazione ai quarti di Conference League in Polonia. Dopo la vittoria per 2-1 conquistata in extremis al Franchi contro il Rakow, la squadra di Vanoli affronta la squadr ... msn.com Rakow-Fiorentina, il risultato in diretta LIVEPrivo di Kean all'andata, Vanoli ha fatto esordire dalla panchina l'attaccante della Primavera Riccardo Braschi. Fiorentino di nascita, tifoso della Fiorentina e promessa del club, a fine partita si è ... sport.sky.it 4 - La #Fiorentina ha superato gli ottavi di finale di #UEFA Conference League per il quarto anno consecutivo. Appuntamento. #UECL x.com CONFERENCE LEAGUE I In campo Rakow-Fiorentina DIRETTA e FOTO In palio ci sono i quarti dii finale. La Viola parte dal 2-1 ottenuto all'andata al Franchi #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2026/03/18/conference-league-fiorentina-23-convocati- - facebook.com facebook