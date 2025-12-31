Qui Senigallia Vigor Tonelli in forse Out Pesaresi e Milli
Qui a Senigallia, la Vigor si prepara al ritorno in campionato, con alcune incognite sulla formazione. Vigor, Tonelli in forse, mentre Pesaresi e Milli sono esclusi. Dopo l’ultima sessione di allenamento prevista per questa mattina alle 11, la squadra si prenderà alcuni giorni di riposo prima di riprendere le sfide ufficiali. Un momento di bilanci e preparazione in vista delle prossime gare.
Ancora qualche giorno di lavoro, un pizzico di riposo, poi sarà di nuovo campionato. La Vigor tornerà in campo questa mattina, alle 11, per l’ultima seduta di allenamento del 2025. Seguirà un giorno di riposo, poi il rush finale in vista del derby di domenica alle 15 contro la Maceratese. Le sessioni procedono bene, si lavora sodo per recuperare Tonelli, ma il centrocampista di Marotta difficilmente ci sarà. Nelle ultime ore ha provato ad alzare il ritmo, tuttavia il problema al polpaccio non può dirsi pienamente superato e mister Clementi non rischierà inutilmente uno dei suoi uomini migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor, De Feo blindato. E si aspetta Pesaresi
Leggi anche: Piove sul bagnato in casa rossoblu dopo la sconfitta con l’Atletico. Si fanno male Tonelli, Milli e Subissati: non ci sono alternative. Vigor in bambola, Clementi da solo non basta. Ko ad Ascoli, caso Pandolfi e nuovi infortuni
Qui Senigallia. Vigor, Tonelli in forse. Out Pesaresi e Milli.
Qui Senigallia. Vigor, Tonelli in forse. Out Pesaresi e Milli - La Vigor tornerà in campo questa mattina, alle 11, per l’ultima seduta di allenamento del 2025. sport.quotidiano.net
Qui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la Maceratese - Tra una settimana riprende il campionato e la Vigor vuol ripartire con il piede giusto. ilrestodelcarlino.it
Vigor Senigallia, sconfitta e infortuni - È questo quel che resta della trasferta rossoblu, valevole il quattordicesimo appuntamento di Serie D. senigallianotizie.it
Calcio: derby di fuoco al Bianchelli, la Vigor Senigallia sfida al Bianchelli la Maceratese - facebook.com facebook
Calcio, per Vigor Senigallia - Maceratese divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti. Provvedimento del prefetto di Ancona per tutelare l'ordine pubblico #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.