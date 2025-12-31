Qui Senigallia Vigor Tonelli in forse Out Pesaresi e Milli

Da sport.quotidiano.net 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qui a Senigallia, la Vigor si prepara al ritorno in campionato, con alcune incognite sulla formazione. Vigor, Tonelli in forse, mentre Pesaresi e Milli sono esclusi. Dopo l’ultima sessione di allenamento prevista per questa mattina alle 11, la squadra si prenderà alcuni giorni di riposo prima di riprendere le sfide ufficiali. Un momento di bilanci e preparazione in vista delle prossime gare.

Ancora qualche giorno di lavoro, un pizzico di riposo, poi sarà di nuovo campionato. La Vigor tornerà in campo questa mattina, alle 11, per l’ultima seduta di allenamento del 2025. Seguirà un giorno di riposo, poi il rush finale in vista del derby di domenica alle 15 contro la Maceratese. Le sessioni procedono bene, si lavora sodo per recuperare Tonelli, ma il centrocampista di Marotta difficilmente ci sarà. Nelle ultime ore ha provato ad alzare il ritmo, tuttavia il problema al polpaccio non può dirsi pienamente superato e mister Clementi non rischierà inutilmente uno dei suoi uomini migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

qui senigallia vigor tonelli in forse out pesaresi e milli

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Vigor, Tonelli in forse. Out Pesaresi e Milli

Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor, De Feo blindato. E si aspetta Pesaresi

Leggi anche: Piove sul bagnato in casa rossoblu dopo la sconfitta con l’Atletico. Si fanno male Tonelli, Milli e Subissati: non ci sono alternative. Vigor in bambola, Clementi da solo non basta. Ko ad Ascoli, caso Pandolfi e nuovi infortuni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Qui Senigallia. Vigor, Tonelli in forse. Out Pesaresi e Milli.

senigallia vigor tonelli forseQui Senigallia. Vigor, Tonelli in forse. Out Pesaresi e Milli - La Vigor tornerà in campo questa mattina, alle 11, per l’ultima seduta di allenamento del 2025. sport.quotidiano.net

senigallia vigor tonelli forseQui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la Maceratese - Tra una settimana riprende il campionato e la Vigor vuol ripartire con il piede giusto. ilrestodelcarlino.it

Vigor Senigallia, sconfitta e infortuni - È questo quel che resta della trasferta rossoblu, valevole il quattordicesimo appuntamento di Serie D. senigallianotizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.