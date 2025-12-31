Qui Senigallia Vigor Tonelli in forse Out Pesaresi e Milli

Qui a Senigallia, la Vigor si prepara al ritorno in campionato, con alcune incognite sulla formazione. Vigor, Tonelli in forse, mentre Pesaresi e Milli sono esclusi. Dopo l’ultima sessione di allenamento prevista per questa mattina alle 11, la squadra si prenderà alcuni giorni di riposo prima di riprendere le sfide ufficiali. Un momento di bilanci e preparazione in vista delle prossime gare.

Qui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la Maceratese - Tra una settimana riprende il campionato e la Vigor vuol ripartire con il piede giusto. ilrestodelcarlino.it

Vigor Senigallia, sconfitta e infortuni - È questo quel che resta della trasferta rossoblu, valevole il quattordicesimo appuntamento di Serie D. senigallianotizie.it

Calcio: derby di fuoco al Bianchelli, la Vigor Senigallia sfida al Bianchelli la Maceratese - facebook.com facebook

Calcio, per Vigor Senigallia - Maceratese divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti. Provvedimento del prefetto di Ancona per tutelare l'ordine pubblico #ANSA x.com

