Qui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la Maceratese.

Tra una settimana riprende il campionato e la Vigor vuol ripartire con il piede giusto. Mister Clementi chiede concentrazione e spera di ritrovare qualche pedina in più visto che dal giorno del suo insediamento deve gestire una vera e propria emergenza infortuni. Questa mattina i rossoblu torneranno a correre sul sintetico del "Bianchelli" per preparare al meglio il derby di ritorno contro la Maceratese, in programma il 4 gennaio alle 15 a Senigallia. La "Rata" dell’ex De Angelis è una formazione ricca di talento, capace di rendere la vita difficile a qualunque formazione del girone. Mister Aldo Clementi all’andata non c’era, ma all’"Helvia Recina" la squadra senigalliese, allenata da Magi, riuscì nell’impresa di conquistare l’intera posta in palio grazie al primo gol stagionale di Federico Alonzi e ad una prestazione sontuosa di Lorenzo Braconi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
