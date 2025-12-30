Il pedaggio autostradale aumenta in tutta Italia ma non in Friuli Venezia Giulia
Nel 2026, i pedaggi autostradali subiranno aumenti in gran parte dell’Italia, eccetto il Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico si distingue come l’unica concessionaria a mantenere invariati i propri prezzi, insieme a Strade dei Parchi, che opera tra Lazio e Abruzzo. Questa decisione rappresenta un’eccezione nel panorama nazionale, offrendo una soluzione stabile per gli utenti della regione.
I pedaggi autostradali aumentano quasi in tutta Italia, ma non in Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico è infatti l’unica Concessionaria nazionale – insieme a Strade dei Parchi (che opera tra Lazio e Abruzzo) – a non aumentare le tariffe nel 2026. È stata quindi accolta la richiesta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Autostrade, pedaggi in aumento dall’1 gennaio 2026: rincari dell'1,5%; Dal 1° gennaio 2026 andare in autostrada costerà di più; Autostrade, pedaggi in aumento dall'1 gennaio 2026: ecco di quanto; Rincari autostrade 2026, Tangenziale di Napoli verso l’aumento a 1,05 euro: la società si approvvigiona di monetine.
Autostrade, aumenta il pedaggio dal primo gennaio: quali tratti interessati - I rincari scatteranno dal primo gennaio 2026, in media valgono l’1,5 per cento, ossia sono pari all’indice di inflazione previsto per l’anno in arrivo. umbria24.it
Autostrade, la tabella degli aumenti dei pedaggi dal 1° gennaio 2026: i prezzi aggiornati per tratta - Le tariffe aumenteranno in media dell’1,5% per effetto dell’adeguamento all’inflazione. fanpage.it
Pedaggi autostrade, dall'1 gennaio 2026 scattano i rincari: ecco di quanto aumentano - Dal 2026 scattano gli aumenti sui pedaggi delle autostrade italiane. auto.everyeye.it
