Il pedaggio autostradale aumenta in tutta Italia ma non in Friuli Venezia Giulia

Nel 2026, i pedaggi autostradali subiranno aumenti in gran parte dell’Italia, eccetto il Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico si distingue come l’unica concessionaria a mantenere invariati i propri prezzi, insieme a Strade dei Parchi, che opera tra Lazio e Abruzzo. Questa decisione rappresenta un’eccezione nel panorama nazionale, offrendo una soluzione stabile per gli utenti della regione.

I pedaggi autostradali aumentano quasi in tutta Italia, ma non in Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico è infatti l’unica Concessionaria nazionale – insieme a Strade dei Parchi (che opera tra Lazio e Abruzzo) – a non aumentare le tariffe nel 2026. È stata quindi accolta la richiesta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

