Liste d' attesa in Italia in Friuli Venezia Giulia preoccupano i ritardi in ortopedia
Le lunghe liste d’attesa in Italia colpiscono anche il Friuli Venezia Giulia, dove i ritardi in ortopedia preoccupano i cittadini. A Teramo, ci vogliono due anni e mezzo per una visita alla carotide, mentre a Barletta-Andria-Trani si aspetta quasi un anno per una colonscopia, che dovrebbe invece essere eseguita entro dieci giorni. In alcune strutture, i pazienti devono aspettare mesi o addirittura anni per ottenere un appuntamento che può salvare la vita.
Dall'indagine voluta dal Ministero della Salute è emerso un generale affanno del Sud nel fornire prestazioni sanitarie nei tempi previsti, con Puglia e Abruzzo in situazione critica. Il Veneto è in testa in tutte le classifiche, mentre nella nostra regione quasi la metà delle visite ortopediche sono effettuate in grave ritardo. Per il resto la nostra sanità è sufficientemente competitiva Due anni e mezzo per una visita alla carotide a Teramo, quasi un anno di attesa a Barletta-Andria-Trani per una colonscopia che andrebbe fatta entro dieci giorni. Il report sulle liste d'attesa nella sanità pubblica, voluto dal ministro della Salute Orazio Schillaci e pubblicato dal Sole 24 Ore, mostra una netta spaccatura tra il Nord e il Mezzogiorno.
"Il Friuli Venezia Giulia riferimento in Italia con l'upgrade Moody's"
Il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un importante riconoscimento finanziario, con l'upgrade del suo rating da Baa2 a Baa1 da parte di Moody’s.
Il pedaggio autostradale aumenta in tutta Italia, ma non in Friuli Venezia Giulia
Nel 2026, i pedaggi autostradali subiranno aumenti in gran parte dell'Italia, eccetto il Friuli Venezia Giulia.
