Su Netflix è disponibile la serie intitolata «Quella Notte», basata sul romanzo That Night di Gillian McAllister, un’opera mai pubblicata in Italia. La produzione riprende la narrazione del libro, portandola sullo schermo in una trama che coinvolge i personaggi principali. La serie è stata realizzata senza traduzioni ufficiali o adattamenti specifici per il pubblico italiano.

La nuova serie di Netflix adatta il romanzo That Night di Gillian McAllister, mai tradotto in Italia. Al centro la fuga di una donna dopo un incidente mortale e il patto con le sorelle per coprirlo: un racconto teso che indaga colpa, paura e limiti dell’etica personale. Il romanzo da cui Netflix ha deciso di trarre ispirazione, in Italia, non è mai arrivato. Non tradotto. Esiste solo la sua versione inglese, quella che il Sunday Times ha celebrato annoverandola tra i propri bestseller. Veloce, dinamico, capace di prendere le distanze dal classico giallo procedurale per trovare una complessità diversa, allargando l'ambito psicologico fino a interrogarsi sui confini che l'etica e la morale dovrebbero imporre ad ognuno di noi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Quella Notte», su Netflix la serie dal romanzo di Gillian McAllister

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