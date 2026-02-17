Sant’Antonio Abate ai domiciliari nascondeva quasi un milione di euro | scoperti 852.930 euro dai Carabinieri

I Carabinieri di Sant’Antonio Abate hanno scoperto che un uomo di 50 anni, agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, nascondeva quasi un milione di euro. Durante una perquisizione, hanno trovato 852.930 euro in contanti nascosti nella sua casa. L’uomo aveva tentato di nascondere il denaro per evitarne il sequestro.

Maxi sequestro a Sant’Antonio Abate: 852mila euro in contanti nascosti nell’abitazione di un 50enne ai domiciliari per droga.. Quasi un milione di euro in contanti. Parliamo con precisone di 852.930,00 euro. A tanto risale il mega sequestro effettuato dopo il blitz di questa notte dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Siamo a Sant’Antonio Abate e i militari fanno irruzione nell’appartamento di un 50enne del posto. L’uomo è agli arresti domiciliari per droga. Inizia la perquisizione alla ricerca di stupefacenti e l’abitazione viene setacciata in ogni angolo. Di droga neanche la traccia ma, quando i militari smontano l’intercapedine ricavata nella porta di ingresso, sembra di essere in un caveau di una banca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sant’Antonio Abate, ai domiciliari nascondeva quasi un milione di euro: scoperti 852.930 euro dai Carabinieri Soldi sottovuoto e nascosti nel muro: scoperti 852mila euro in un appartamento a Sant’Antonio Abate I Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno trovato 852 mila euro nascosti in un muro di un appartamento a Sant’Antonio Abate, causando sorpresa tra gli investigatori. Sant’Antonio Abate e Gragnano, controlli sui giovani: tre denunciati dai Carabinieri I Carabinieri hanno messo in campo un’operazione a tappeto tra Sant’Antonio Abate e Gragnano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sant’Antonio Abate, vestiti di carnevale con materiali da riciclo: parte il contest nelle scuole; Napoli, sparatoria tra i vicoli. Colpi conficcati in casa: due donne sotto choc; Sant'Antonio Abate, agli arresti domiciliari per droga nasconde in casa quasi un milione di euro: denunciato per ricettazione; Bosconero celebra Sant’Antonio Abate: trattori, animali e tradizione agricola protagonisti della festa. Nel Napoletano ai domiciliari con quasi un milione di euro in casaAgli arresti domiciliari con quasi un milione di euro nascosti in casa. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un sequestro effettuato dopo un blitz a Sant'Antonio Abate, in provincia di ... ansa.it Sant’Antonio Abate, blitz dei carabinieri: trovato bottino da quasi un milione di euroQuasi un milione di euro in contanti. Parliamo con precisone di 852.930,00 euro. A tanto risale il mega sequestro effettuato dopo il blitz di questa ... msn.com Buona giornata a tutti voi con il calendario antoniano! Il nostro saluto dalla Basilica di sant'Antonio di Padova Pace e Bene - facebook.com facebook