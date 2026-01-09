Usa una carta di credito smarrita per effettuare pagamenti e prelevare contante | 20enne denunciato

Un giovane di 20 anni di Jesi è stato denunciato dopo aver utilizzato una carta di credito smarrita per effettuare pagamenti e prelievi. Dopo aver perso la carta, ha ricevuto ripetuti alert di utilizzo non autorizzato, che hanno portato alla sua identificazione. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare tempestivamente le notifiche di sicurezza e di agire prontamente in caso di sospetti utilizzi fraudolenti.

JESI – Dopo aver smarrito la carta di credito, si è accorto dai ripetuti alert che qualcuno la stava utilizzando per effettuare pagamenti e tentare di prelevare contante. Al termine delle indagini, la polizia locale ha individuato un 20enne della zona di Jesi che è stato denunciato dalla polizia. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

