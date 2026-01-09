Usa una carta di credito smarrita per effettuare pagamenti e prelevare contante | 20enne denunciato

Un giovane di 20 anni di Jesi è stato denunciato dopo aver utilizzato una carta di credito smarrita per effettuare pagamenti e prelievi. Dopo aver perso la carta, ha ricevuto ripetuti alert di utilizzo non autorizzato, che hanno portato alla sua identificazione. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare tempestivamente le notifiche di sicurezza e di agire prontamente in caso di sospetti utilizzi fraudolenti.

Trova carta di credito smarrita e acquista merce per 800 euro - La polizia locale del Corpo Intercomunale “Terra tra i Fiumi” ha denunciato un cittadino maggiorenne residente a Chignolo che si è impossessato di una carta di credito smarrita facendo acquisti per ... laprovinciapavese.gelocal.it

Compra sigarette e "gratta e vinci" con carta di credito smarrita: denunciato - Un 30enne di Avellino è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per aver acquistato, ... msn.com

