Luci e laser medicali | quando la dermatologia diventa terapia

L'uso di luci e laser medicali in dermatologia sta diventando sempre più comune per trattare diverse problematiche della pelle. Questi dispositivi vengono impiegati per migliorare l’aspetto cutaneo, ridurre cicatrici, macchie e altri inestetismi. Le tecniche si basano su tecnologie avanzate che permettono interventi mirati e meno invasivi rispetto alle procedure tradizionali.

La pelle racconta molto della salute, dell’età e dello stile di vita di una persona. Alterazioni visibili o funzionali possono incidere sull’autostima e sul benessere complessivo. In questo contesto, le tecnologie basate su luci e laser medicali stanno trasformando la dermatologia, non solo per motivi estetici ma anche clinici: dal trattamento delle discromie e delle cicatrici dolorose al supporto in alcune patologie croniche, le soluzioni disponibili oggi sono sempre più precise e personalizzabili. Non solo estetica: luci e laser come strumenti terapeutici. Secondo la Prof. ssa Stefania Guida, professore associato di Dermatologia presso l’ Università Vita- Salute San Raffaele e membro del direttivo SIDeMaST, luci e laser non sono strumenti standard, ma complessi atti medici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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