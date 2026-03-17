Luci e laser medicali | quando la dermatologia diventa terapia

Da ildenaro.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uso di luci e laser medicali in dermatologia sta diventando sempre più comune per trattare diverse problematiche della pelle. Questi dispositivi vengono impiegati per migliorare l’aspetto cutaneo, ridurre cicatrici, macchie e altri inestetismi. Le tecniche si basano su tecnologie avanzate che permettono interventi mirati e meno invasivi rispetto alle procedure tradizionali.

La pelle racconta molto della salute, dell’età e dello stile di vita di una persona. Alterazioni visibili o funzionali possono incidere sull’autostima e sul benessere complessivo. In questo contesto, le tecnologie basate su luci e laser medicali stanno trasformando la dermatologia, non solo per motivi estetici ma anche clinici: dal trattamento delle discromie e delle cicatrici dolorose al supporto in alcune patologie croniche, le soluzioni disponibili oggi sono sempre più precise e personalizzabili. Non solo estetica: luci e laser come strumenti terapeutici. Secondo la Prof. ssa Stefania Guida, professore associato di Dermatologia presso l’ Università Vita- Salute San Raffaele e membro del direttivo SIDeMaST, luci e laser non sono strumenti standard, ma complessi atti medici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Acufene protagonista: quando la terapia diventa romanzoUn incontro culturale previsto per il prossimo venerdì 13 marzo a Castri di Lecce trasformerà un disturbo medico in una narrazione letteraria.

All’Oculistica del Di Venere al via la terapia fotodinamica: laser mirato per preservare la vistaNuovo trattamento per la corioretinopatia sierosa centrale cronica: cure più accessibili e meno viaggi fuori regione per i pazienti baresi La...

Carbon Peel: trattamento laser per una pelle luminosa e senza imperfezioni | Dott. Saverio Bovani

Video Carbon Peel: trattamento laser per una pelle luminosa e senza imperfezioni | Dott. Saverio Bovani

Altri aggiornamenti su Luci e laser medicali quando la...

Temi più discussi: El.En.: fatturato record a 591 milioni di euro nel 2025, proposto dividendo di 0,25 euro; Migliori centri europei specializzati in trattamenti estetici avanzati: lista delle 7 cliniche di riferimento; Macchinari per il benessere high tech, prodotti per schermarsi dalla luce e dal sole nocivi e trattamenti che uniscono le qualità della natura con l'innovazione scientifica.

Innovazione cutanea: come luci e laser stanno cambiando la medicina della pelleDalla correzione degli inestetismi al trattamento delle cicatrici patologiche, luci e laser medicali rappresentano oggi uno degli strumenti più avanzati per la cura della pelle. Ma non tutte le luci e ... insalutenews.it

5 domande e 5 risposte che risolvono il dilemma depilazione laser versus luce pulsataQuando si parla di peli sul corpo non esistono vie di mezzo: c'è chi è a proprio agio e chi invece desidera rimuoverli in modo permanente, cercando di carpire più info possibili prima di prenotare ... cosmopolitan.com

Trova facilmente notizie e video collegati.