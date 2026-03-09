Acufene protagonista | quando la terapia diventa romanzo

Venerdì 13 marzo a Castri di Lecce si terrà un evento culturale dedicato all’acufene, un disturbo che coinvolge molte persone. Durante l’appuntamento, si parlerà di come questa condizione venga affrontata attraverso un racconto scritto, rendendo il problema protagonista di una narrazione letteraria. L’iniziativa mira a portare alla luce le esperienze di chi soffre di acufene, attraverso un approccio artistico.

Un incontro culturale previsto per il prossimo venerdì 13 marzo a Castri di Lecce trasformerà un disturbo medico in una narrazione letteraria. Il libro Cronache di un’amicizia non richiesta nasce dalla collaborazione tra lo specialista Silvano Vitale e la psicoterapeuta Viviana Geri, presentando l’acufene come protagonista di una sfida terapeutica. La presentazione ufficiale si terrà alle ore 18:00 presso il laboratorio teatrale A.Luceri, situato in via Giuseppe Mazzini all’interno della scuola dell’infanzia del comune. L’evento è organizzato dall’associazione Verso l’Agorà con il sostegno istituzionale del comune di Castri, offrendo un approccio che fonde medicina e psicologia attraverso la scrittura creativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

