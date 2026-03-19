Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri seconda prova discesa Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Il 20 marzo alle ore 10 si svolgerà a Kvitfjell la seconda e ultima prova cronometrata della discesa maschile valida per le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sei atleti italiani, tra cui Franzoni e Paris, prenderanno il via, mentre altri concorrenti provenienti da diverse nazioni sono attesi per completare la gara. La prova sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno nuovamente sei gli azzurri al via della seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 20 marzo l’azione scatterà alle ore 10.45 e saranno 24 gli atleti in gara, con 8 Paesi rappresentati. Le partenze saranno tutte ad intervalli di 1’30”: salvo interruzioni, Benjamin Jacques Alliod scatterà col numero 5 alle 10.51.00, Florian Schieder col 6 alle 10.52.30, Dominik Paris con l’8 alle 10.55.30, Giovanni Franzoni col 10 alle 10.58.30, Mattia Casse col 17 alle 11.09.00 e Christof Innerhofer col 22 alle 11.16.30. Per la seconda... 🔗 Leggi su Oasport.it

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