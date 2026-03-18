Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri prima prova discesa Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Il 19 marzo alle 10 si svolge la prima prova di discesa maschile a Kvitfjell, in Norvegia, valida per le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sei gli atleti azzurri in gara, tra cui Franzoni e Paris, che prenderanno il via con i loro pettorali, mentre la trasmissione sarà visibile in diretta televisiva. La competizione segna l’inizio delle prove di discesa della stagione.

Saranno sei gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: giovedì 19 marzo l’azione scatterà alle ore 10.45 e saranno 24 gli atleti in gara, con 8 Paesi rappresentati. Le partenze saranno tutte ad intervalli di 1’30”: salvo interruzioni, Benjamin Jacques Alliod partirà col pettorale numero 4 alle 10.49.30, Mattia Casse col 5 alle 10.51.00, Giovanni Franzoni col 10 alle 10.58.30, Dominik Paris col 12 alle 11.01.30, Florian Schieder col 14 alle 11.04.30, e Christof Innerhofer col 23 alle 11.18.00. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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