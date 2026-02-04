A Bormio la seconda prova di discesa maschile si svolge giovedì 5 febbraio alle 11. Cinque azzurri si preparano a scendere sulla pista, tra loro anche Paris e Franzoni. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno sempre cinque gli azzurri al via anche nella seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: giovedì 5 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 44 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni o ritardi, Mattia Casse partirà col 5 alle 11.38.40, Giovanni Franzoni con l’11 alle 11.46.10, Florian Schieder col 12 alle 11.47.25, Dominik Paris col 13 alle 11.48.40, Christof Innerhofer col 24 alle 12.02.25. Per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orari, tv

Giovedì 15 gennaio si svolge la seconda prova di discesa libera maschile a Wengen, parte della Coppa del Mondo di sci alpino 2026.

Mercoledì 21 gennaio si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

