A che ora Italia-Danimarca e Italia-Scozia oggi Mondiali curling femminile 2026 | orario tv streaming

Oggi si disputano le partite Italia-Danimarca e Italia-Scozia ai Mondiali di curling femminile 2026, in programma sul ghiaccio di Calgary. Le partite sono state programmate a orari diversi e saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming. Le gare costituiscono le ultime del round robin, con tutte le squadre impegnate a conquistare i punti necessari per avanzare nel torneo.

Siamo ormai giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La fase a girone unico aperta a tredici squadre si avvia verso la sua naturale conclusione e l’Italia cercherà di ottenere il miglior risultato in terra nordamericana, mancano quattro partite all’appello per il quartetto tricolore e il doppio impegno all’orizzonte si preannuncia molto complesso. La skip Stefania Constantini e compagne affronteranno la Danimarca alle ore 16.00 italiane di oggi giovedì 19 marzo e poi torneranno in scena nella notte italiana (ore 02.00 di venerdì 20 marzo) per sfidare la Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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