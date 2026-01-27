PUC commercio e traffico | Qualiano senza bussola L’affondo di Antonio Cacciapuoti

In questo articolo si analizzano le problematiche di PUC, commercio e traffico a Qualiano, con un focus critico sull’assenza di una strategia chiara da parte dell’amministrazione locale. Antonio Cacciapuoti evidenzia carenze di visione e coraggio, sottolineando la necessità di interventi concreti per migliorare la situazione e favorire uno sviluppo equilibrato della città.

L'ex consigliere comunale non fa sconti all'amministrazione De Leonardis: "Manca visione, manca coraggio. Così si impoverisce il territorio". Qualiano ha un problema serio, strutturale, che va ben oltre le polemiche quotidiane o le schermaglie politiche di corto respiro: manca una visione di sviluppo. La politica locale, se vuole davvero essere motore di crescita, dovrebbe partire da un presupposto chiaro e non negoziabile: costruire un piano credibile per il commercio e l'industria, capace di trasmettere fiducia a chi deve investire sul territorio. Senza certezze, senza una strategia di lungo periodo, nessun imprenditore scommetterà su Qualiano.

