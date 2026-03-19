Durante la puntata di Pulp Podcast, la presidente del Consiglio ha commentato le affermazioni di Barbero, affermando che le sue tesi mancano di rispetto al Quirinale. Meloni ha espresso chiaramente la propria posizione, sottolineando che le argomentazioni dell’esperto sono inaccettabili. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, suscitando diverse reazioni sui social e nelle opinioni pubbliche.

Nel corso della discussa puntata di Pulp Podcast, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Fedez e Davide Marra, risponde a distanza allo storico Alessandro Barbero, tra gli intellettuali più critici verso la riforma della magistratura che fra tre giorni sarà oggetto di referendum. “Le sue tesi non hanno molto senso”, replica la premier. Meloni si esprime dopo che Fedez le ha mostrato il video di un intervento pubblico di Barbero nel quale il professore si scaglia contro il meccanismo del sorteggio introdotto dalla riforma per scegliere i membri dei nuovi consigli superiori della magistratura e della nuova Alta Corte Disciplinare. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pulp Podcast, Meloni risponde a Barbero: “Le sue tesi mancano di rispetto al Quirinale”

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