Referendum Fedez conferma la mossa di Meloni | giovedì al Pulp Podcast E pubblica un trailer

Giovedì, a due giorni dal voto sul referendum sulla separazione delle carriere, la presidente del Consiglio parteciperà a Pulp Podcast, il programma su YouTube condotto dal cantante Fedez e Davide Marra. Fedez ha annunciato la presenza di Meloni con un trailer pubblicato sui social, confermando quindi la sua partecipazione all’episodio speciale. La notizia arriva dopo che la leader del governo aveva già annunciato l’intervista.

“Allora.”. Stacco. Voce e volto di Giorgia Meloni. Ora c’è la conferma: giovedì, a due giorni dal voto sul referendum sulla separazione delle carriere, la presidente del Consiglio sarà a Pulp Podcast, il programma su youtube condotto dal cantante Fedez e Davide Marra. La notizia è stata anticipata martedì mattina dal Fatto ed è stata confermata ufficialmente sui profili social di Pulp Podcast con un video anteprima della puntata: nel filmato si vedono Fedez e Marra che pongono alcune domande sul referendum, la guerra e i servizi segreti, ma senza le risposte della presidente del Consiglio. Nel comunicato si ricorda che la puntata fa parte di un format di confronti politici più ampi in grado di coinvolgere un pubblico “spesso distante dai formati tradizionali dell’informazione politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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