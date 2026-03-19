Oggi sul canale YouTube di Pulp Podcast è andata in onda un'intervista con la leader di un partito politico, trasmessa alle 13:00. La conduttrice del format, Francesco Marra, ha intervistato la politica, mentre Fedez e Marra sono rimasti in secondo piano. La trasmissione ha attirato l’attenzione di molti, diventando un evento di rilievo nel panorama della comunicazione italiana.

L’intervista andata in onda oggi, giovedì 19 marzo alle ore 13:00, sul canale YouTube di Pulp Podcast, il format condotto da Francesco Marra e Fedez, rappresenta un momento potenzialmente storico per la comunicazione politica italiana. Per la prima volta una presidente del Consiglio in carica ha scelto di presentarsi in un contesto digitale informale rivolto prevalentemente a un pubblico giovane, bypassando i classici salotti televisivi dove i leader politici italiani si sentono storicamente più al sicuro. La mossa era strategicamente corretta ancor prima che l’intervista iniziasse e lo era per tre ragioni precise. La prima è la presenza sul campo, perché Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno tutti declinato l’invito di Pulp Podcast. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni trionfa a Pulp Podcast, Fedez e Marra restano in ombra: le tre ragioni di una mossa vincente

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