Ho sentito le urla non ho capito più nulla | Federica Brignone vince il gigante delle Olimpiadi

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salendo sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la seconda volta nel giro di quattro giorni: giovedì mattina aveva trionfato in superG, oggi ha dominato la gara tra le porte larghe sulla pista Olympia delle Tofane, entrando sempre di più nel mito dello sport tricolore. Soltanto Alberto Tomba aveva conquistato due ori nella stessa edizione dei Giochi per quanto riguarda lo sci alpino italiano. Federica Brignone ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, trattenendo a fatica le lacrime di gioia: “ Vi giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone si è commossa dopo aver conquistato il secondo successo consecutivo in gigante, spiegando di aver temuto di non essere abbastanza aggressiva prima di sentire le urla della folla.

Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, dopo aver superato le avversarie con una gara perfetta.

Le altre si inchinano, Brignone in lacrime: Temevo di non essere aggressiva, poi ho sentito solo urlaL'azzurra quasi incredula dopo il bis in gigante: Ero quasi fin troppo tranquilla e non me lo spiegavo ... msn.com

Ho sentito le urla e sono sceso, la bugia di Giuseppe Musella dopo l'omicidio di JleniaAvrebbe mentito ai poliziotti nei minuti immediatamente successivi all’omicidio della sorella. È quanto emerge dal decreto di ... internapoli.it

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook

SOVRANNATURALE FEDERICA BRIGNONE Secondo oro ed avversarie costrette ad inginocchiarsi per tributarle il giusto merito, scrivendo - anche loro - una ancora più fantastica ed indelebile pagina di sport x.com