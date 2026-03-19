Prove di coalizione in piazza per il No | Difendiamo la Carta

Nove mesi fa, in un pomeriggio di fine maggio, i leader del centrosinistra si sono riuniti in piazza Vittorio a Roma per sostenere il No e difendere la Carta. Sul palco si sono alternati rappresentanti di diverse forze politiche che hanno parlato davanti a un pubblico di cittadini. L’evento ha visto la partecipazione di figure politiche di primo piano, tutti uniti in quella occasione.

Referendum Tutti i leader a Roma con le associazioni e la Cgil. Conte: «Il governo torna all’Ancien régime». Schlein: «Vogliono i giudici sotto l’esecutivo». Oltre10mila i presenti. Bindi: «Anche questa volta salveremo la Costituzione». I No Kings scaldano i motori per l'appuntamento del 28 marzo Referendum Tutti i leader a Roma con le associazioni e la Cgil. Conte: «Il governo torna all’Ancien régime». Schlein: «Vogliono i giudici sotto l’esecutivo». Oltre10mila i presenti. Bindi: «Anche questa volta salveremo la Costituzione». I No Kings scaldano i motori per l'appuntamento del 28 marzo Era un caldo pomeriggio di fine maggio, nove mesi fa, e i leader del centrosinistra erano tutti insieme sul palco di piazza Vittorio, a Roma, per spingere il sì ai referendum della Cgil contro il Jobs Act. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Prove di coalizione in piazza per il No: «Difendiamo la Carta» Articoli correlati Leggi anche: Allargare il campo largo e primarie per la leadership. Prove di coalizione all’aperitivo di Rinascita Provinciali, prove di fusione nel centrodestra: si va verso la lista unica di coalizioneL’ipotesi di una lista unica tra Forza Italia e Fratelli d’Italia per il voto del 28 febbraio prende sempre più corpo. Aggiornamenti e notizie su Prove di coalizione in piazza per il No... Discussioni sull' argomento Dai social al Tg1, Meloni occupa qualsiasi spazio; Il laboratorio dei partiti. Prove tecniche di campo larghissimo; Schlein sul futuro del campo largo: Meloni ha vinto perché eravamo divisi, oggi però la coalizione c’è; Prove di voto per l’Eliseo? Come sono andate le amministrative in Francia. Turchia, prove di coalizioneTurchia, prove di coalizione La polizia uccide quattro militanti di sinistra solidali con lo sciopero della fame nelle carceri ORSOLA CASAGRANDE - INVIATA A ISTANBUL U na colonna di fumo nero che si ... ilmanifesto.it Schiaffi, pugni e insulti: così Baby Gang trattava la sua ragazza Nel fascicolo le prove di maltrattamenti nei confronti di una 22enne che non ha mai voluto denunciare il trapper #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Circondario #Calolziocorte #Lecco - facebook.com facebook Bari, ponte Garibaldi chiuso di notte per prove di carico - News x.com