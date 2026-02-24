Allargare il campo largo e primarie per la leadership Prove di coalizione all’aperitivo di Rinascita

Massimo D’Alema sostiene che il campo largo può crescere ulteriormente durante l’evento al Vinile, locale di Roma scelto per sostenere Rinascita, rivista politica nata nel 1944 e rilanciata da Goffredo Bettini lo scorso novembre. Ascoltando le discussioni tra gli attivisti, emerge la volontà di rafforzare le alleanze e di favorire un’impostazione più ampia nelle primarie per la leadership. La serata ha attirato numerosi partecipanti provenienti da diversi schieramenti politici.

Il campo largo si può allargare ancora di più. Lo dice Massimo D’Alema dal palco del Vinile, locale romano scelto per l’evento di finanziamento della rinata Rinascita, rivista politico-culturale fondata da Palmiro Togliatti nel 1944 e a cui ha scelto di ridare vita lo scorso novembre Goffredo Bettini. E, partendo dalla fine, è il “presidente” D’Alema a chiudere gli interventi sul palco, sottolineando la possibilità di allargare ulteriormente l’alleanza delle forze del campo progressista. Pensa all’Ulivo, D’Alema, e aggiunge che “nel ’96 facemmo uno sforzo di costruzione politica della coalizione, ma anche di decostruzione della coalizione avversa”, suggerendo forse una ulteriore strada da seguire nella via che porta alle prossime elezioni politiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

Sondaggi politici, si accende la sfida per la leadership del campo largo: chi vincerebbe le primarie tra Schlein, Conte e SalisLe imminenti sfide politiche stanno accendendo i riflettori sulla corsa alla leadership del campo largo.

Campo largo o campo di battaglia? Cosa esce dal sondaggio sulla leadershipUn nuovo sondaggio di Youtrend per Sky TG24 analizza le opinioni degli elettori del centrosinistra sulla leadership e le strategie politiche.

