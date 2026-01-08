Provinciali prove di fusione nel centrodestra | si va verso la lista unica di coalizione

Le province italiane stanno affrontando prove di fusione nel centrodestra, con l’obiettivo di presentare una lista unitaria per le prossime elezioni del 28 febbraio. L’ipotesi di una coalizione compatta tra Forza Italia e Fratelli d’Italia si rafforza, segnando un passo importante verso una strategia condivisa. Questa scelta potrebbe influenzare il quadro politico e le dinamiche di voto nel panorama nazionale.

L'ipotesi di una lista unica tra Forza Italia e Fratelli d'Italia per il voto del 28 febbraio prende sempre più corpo. Non un matrimonio d'amore. Piuttosto un patto di necessità. Unire le forze per pesare di più, evitare dispersioni, massimizzare il risultato. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo incontro tra i delegati dei due partiti. Serve il via libera definitivo. Poi si passerà alla lista. Equilibrata. Almeno sulla carta. I nomi? Ufficialmente è presto. Ma il sottobosco politico già li fa circolare. Per gli azzurri si muovono Gerardo Giorgione, Anna Iachetta, Ornella De Sisto, Michele Napoletano.

