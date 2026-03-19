Pronostico Porto-Stoccarda | Farioli non sbaglia

Stasera si affrontano Porto e Stoccarda negli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 2-1 ottenuto in Germania, il Porto di Farioli ha buone chances di qualificarsi senza particolari rischi. La partita sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono già state annunciate. I due team si preparano alla sfida decisiva, con il Porto che punta a mantenere il vantaggio conquistato all’andata.

Porto-Stoccarda è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo il due a uno conquistato in Germania la scorsa settimana, il Porto di Farioli ha in mano la possibilità di passare il turno in Europa League senza proprio rischiare nulla. Una situazione messa in discesa da un risultato importante conquistato nella sfida d’andata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Oltre al fatto che i portoghesi siano davvero forti in questo momento e che guidano il massimo campionato, a dare poche speranze alla formazione ospite ci sono anche i precedenti: la squadra di Farioli ha vinto tutte le ultime quattro partite contro squadre tedesche mentre lo Stoccarda non ha mai vinto lontano da casa contro club lusitani. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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