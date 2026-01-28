Pronostico Porto-Rangers | Farioli ha un solo risultato

Questa sera alle 21 si gioca Porto-Rangers, una sfida importante per l’ottava giornata della fase a gironi di Europa League. Farioli, l’allenatore dei Rangers, ha annunciato che non ci sono alternative: devono vincere per rimanere in corsa. La squadra scozzese si prepara a sfidare il Porto in una partita che può decidere molte cose nel girone. La partita sarà trasmessa in diretta tv.

Porto-Rangers è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il pareggio sul campo del Plzen la scorsa settimana – tutto un tempo in superiorità numerica – ha clamorosamente mandato il Porto al nono posto in classifica. Farioli, quindi, non ha nessun altro risultato se non la vittoria per cercare di entrare tra le prime otto e quindi sperare di evitarsi i playoff. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I lusitani devono quindi vincere e lo faranno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

