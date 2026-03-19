Giovedì sera allo Stade de la Meinau si sfidano Strasburgo e Rijeka nella partita di ritorno dei quarti di finale di Europa Conference League. Lo Strasburgo gioca in casa e ha un vantaggio di risultato rispetto alla squadra ospite. La partita è decisiva per stabilire quale delle due squadre avanzerà ai prossimi turni della competizione. Il pronostico di mercato assegna una probabilità di vittoria allo Strasburgo di 25.

Notizia fresca giunta in redazione: Concorrenza: Europa Conference League Mercato: Vince lo Strasburgo Probabilità: 25 @BetUS A 90 minuti dalla chiusura del biglietto per i quarti di finale di Europa Conference League, giovedì sera lo Strasburgo accoglierà il Rijeka allo Stade de la Meinau. A cominciare dai padroni di casa, che la settimana scorsa hanno ottenuto un vantaggio all’andata in terra straniera trascinandosi verso una vittoria per 2-1 in Croazia, lo Strasburgo cercherà di aggiudicarsi il biglietto per i quarti di finale di Europa Conference League con una dichiarazione di intenti. Con l’obiettivo di conquistare il titolo nei prossimi due mesi, gli uomini di Gary O’Neil hanno subito solo una sconfitta in una qualsiasi delle nove precedenti apparizioni in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pronostico in breve: Strasburgo vs Rijeka – 19/03/26

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