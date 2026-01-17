Domenica pomeriggio, allo Stade de la Meinau, lo Strasburgo affronterà il Metz in una sfida valida per la Ligue 1. La partita si presenta equilibrata, con una leggera preferenza per la squadra di casa secondo le quote di mercato. Un incontro importante per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali nella stagione.

Breaking: Concorrenza: Lega 1 Mercato: Vince lo Strasburgo Probabilità: 12 @1xBet Domenica pomeriggio, riportando l’attenzione alla Ligue 1, lo Strasburgo ospiterà il Metz allo Stade de la Meinau. A partire dai padroni di casa, che lo scorso fine settimana hanno dato ufficialmente inizio ad una nuova era, Gary O’Neil farà la sua prima apparizione sulla panchina dello Stade de la Meinau domenica pomeriggio. Ingaggiato meno di due settimane fa in seguito allo shock del trasferimento di Liam Rosenior al Chelsea, gigante della Premier League, Le Racing ha prolungato la sua avventura nella Coupe de France la scorsa settimana dopo un 6-0 dominante in casa dell’Avranches, squadra di quarta divisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pronostico in breve: Strasburgo vs Metz – 18/01/26

