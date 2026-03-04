Bologna vs AS Roma | info essenziali per la sfida di Europa League Aston Villa e Lille in attesa

Stasera si gioca il match tra Bologna e AS Roma, una sfida valida per l’Europa League. La partita si svolge allo stadio Dall’Ara e coinvolge due squadre italiane. Contestualmente, l’Aston Villa e il Lille attendono sviluppi sulla stessa competizione. I giocatori delle due formazioni sono pronti a scendere in campo, e le due società hanno comunicato gli orari e le modalità di accesso per i tifosi.

Il 23 agosto 2025, Wesley Franca dell'AS Roma ha sbloccato il punteggio nel match di Serie A contro il Bologna FC 1909, segnando il primo gol della squadra mentre era sotto pressione da parte di Charalampos Lykogiannis. Questo evento ha fissato la scena per un'importante rivalità che si ripresenterà nella prossima fase a eliminazione diretta dell'Europa League. In un match che promette emozioni forti, Bologna e Roma si sfideranno negli ottavi di finale di Europa League. La vincente di questa sfida affronterà, nei quarti, la squadra che avrà la meglio tra Lille e Aston Villa.