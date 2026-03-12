Lille e Aston Villa si affrontano giovedì alle 18:45 negli ottavi di finale di Europa League. La partita si svolge in Francia e si può seguire in diretta televisiva. Sono attese le probabili formazioni delle due squadre, con i dettagli disponibili prima del calcio d'inizio. Il match rappresenta una fase importante della competizione europea.

Lille-Aston Villa è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lille e Aston Villa si ritrovano a distanza di quasi due anni dalla scoppietante doppia sfida nei quarti di finale di Conference League, vinta dai Villans al termine di una tiratissima serie di rigori, in cui si esaltò il portiere argentino Emiliano Martinez. Il palcoscenico, stavolta, è l’Europa League, competizione che il tecnico del club di Birmingham, Unai Emery, conosce molto bene, avendola vinta più volte sia con il Siviglia che con il Villarreal. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lille-Aston Villa: approfittano del momentaccio

Articoli correlati

Leggi anche: Bologna vs AS Roma: info essenziali per la sfida di Europa League, Aston Villa e Lille in attesa.

Leggi anche: Lille-Aston Villa, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Una raccolta di contenuti su Pronostico Lille Aston Villa...

Temi più discussi: Pronostico Lille-Aston Villa: analisi e probabili formazioni 12/03/2026 Europa League; Lille-Aston Villa (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Lilla - Aston Villa - Europa League; Lille-Aston Villa: Pronostico Europa League 12.03.2026.

Pronostico Lilla vs Aston Villa – 12 Marzo 2026Nel quadro dell’UEFA Europa League, il confronto tra Lilla e Aston Villa si giocherà il 12 Marzo 2026 alle 18:45 presso lo Stadio Pierre-Mauroy. Una partita ... news-sports.it

Scommesse Europa League, il Lille riceve l’Aston Villa: inglesi favoriti a 2.45 su LottomaticaL’Europa League entra nel vivo, con l’andata degli ottavi di finale. Uno degli incroci più interessanti è quello che mette di fronte Lille e Aston Villa. I francesi sono al sesto posto della Ligue 1, ... agimeg.it

Lille-Aston Villa (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/jZs2KFn #scommesse #pronostici x.com

A #Roma e #Bologna non poteva capitare sorteggio peggiore in questi ottavi di #EuropaLeague. A parte incontrarsi, in un derby tutto italiano, subito dopo affronteranno presumibilmente l’#AstonVilla, con una parte destra del tabellone che vede anche Lille, P - facebook.com facebook