Federconsumatori Campania aderisce al progetto di rigenerazione urbana Bella Piazza
Federconsumatori Campania ha deciso di partecipare al progetto di riqualificazione urbana “Bella Piazza”. Piazza Garibaldi, punto di accesso principale per chi arriva a Napoli, si distingue per la varietà di lingue, provenienze e storie che la caratterizzano. La piazza rappresenta uno dei luoghi più trafficati e complessi del Sud Italia, dove si incontrano diverse realtà e culture quotidianamente.
Lingue diverse, provenienze diverse, storie diverse: Piazza Garibaldi è da sempre il primo volto di Napoli per chi arriva, e uno dei crocevia più densi e contraddittori del Mezzogiorno. Un luogo che negli ultimi anni ha provato a scrollarsi di dosso anni di abbandono e marginalizzazione, costruendo pezzo per pezzo una narrazione nuova, fatta di presidio sociale, cultura, accoglienza. Federconsumatori Campania, che tra l'altro proprio a Piazza Garibaldi ha scelto di posizionare la propria sede principale regionale, porterà in piazza uno sportello settimanale di tutela e orientamento per i cittadini.
