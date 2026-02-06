Parco eolico da 3,7 miliardi tra Termoli e Tremiti parte fase di scoping sul progetto ' Rospo Offshore'

Il Ministero dell'Ambiente ha dato il via alla fase di scoping per il grande parco eolico offshore tra Termoli e le Isole Tremiti. Il progetto prevede un investimento di 3,7 miliardi di euro e mira a sfruttare il vento nel tratto di mare tra Vasto e le isole. Ora si aspetta il via libera ufficiale per iniziare i lavori.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sarà transfrontaliera con la Croazia. Gli enti coinvolti devo indicare le richieste di approfondimento e i relativi metodi per la successiva fase di V.I.A. entro il 29 marzo 2026. I dubbi e le perplessità sollevate dal Forum H2O Lo scorso 28 gennaio il Ministero dell'Ambiente ha avviato la cosiddetta fase di ‘scoping’ sul progetto eolico offshore ‘Rospo offshore’, nel tratto di Adriatico tra Termoli, Vasto e le Isole Tremiti. È la fase in cui si definiscono i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Si tratta di un progetto da 3,7 miliardi di euro, per 67 torri da 15 MW ciascuna e potenza complessiva di 1005 MW.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

