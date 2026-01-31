A dicembre il tasso di disoccupazione in Italia scende al 5,6%, il livello più basso da oltre vent’anni. I dati provvisori dell’Istat indicano un miglioramento nel mercato del lavoro, che si stabilizza su questa cifra molto bassa, portando ottimismo tra gli esperti.

A dicembre 2025 il tasso di disoccupazione in Italia si è stabilizzato al 5,6%, registrando il valore più basso dal 2004, secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat. Il dato segna un ulteriore passo in avanti per il mercato del lavoro, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di consolidamento dopo anni di incertezza. Il calo rispetto al 5,7% registrato a novembre conferma una tendenza al ribasso che, sebbene graduale, ha raggiunto un livello storico mai visto da oltre venti anni. Il tasso di disoccupazione, che misura la percentuale di persone in età lavorativa senza lavoro ma in cerca di occupazione, è sceso a un valore che non si osservava dal periodo pre-crisi economica, segnando una significativa inversione di tendenza rispetto ai picchi registrati durante la crisi del 2008 e le successive fasi di recessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A dicembre tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il minimo dal 2004, segnando miglioramento nel mercato del lavoro.

Approfondimenti su Italia 2025

L’Italia inizia l’anno con segnali positivi.

Nel terzo trimestre del 2025, l'Istat segnala una diminuzione del tasso di disoccupazione al 6,1%, con una riduzione di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente, nonostante la diminuzione complessiva degli occupati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Italia 2025

Argomenti discussi: Lavoro, a dicembre tasso di disoccupazione al 5,6%: è il più basso dal 2004; Lavoro, scende il tasso di disoccupazione: a dicembre al 5,6%; Mercato del lavoro in frenata a dicembre; Scende ancora il tasso di disoccupazione, a dicembre al 5,6%.

Eurozona: a dicembre tasso di disoccupazione al 6,2%. Italia al 5,6%In questo scenario, le potenze economiche del continente marciano a velocità differenti, definendo una gerarchia chiara: - Francia: 7,7%. businesscommunity.it

TOP NEWS ITALIA: a dicembre tasso disoccupazione cala a 5,6%, inattivi su a 33,7%ROMA (MF-NW)--A dicembre il tasso di occupazione scende al 62,5% (-0,1 punti). Lo rileva l'Istat spiegando che il tasso di disoccupazione scende al 5,6% (-0,1 punti), mentre quello giovanile sale al 2 ... milanofinanza.it

Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in aumento e sempre pi - facebook.com facebook

Lavoro, a dicembre tasso di disoccupazione al 5,6%: è il più basso dal 2004 ilsole24ore.com/art/istat-dice… x.com