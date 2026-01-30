Lavoro la disoccupazione scende al 5,6% anche se aumenta tra i giovani

La disoccupazione in Italia si riduce al 5,6% a livello generale, secondo i dati più recenti. Tuttavia, l’occupazione tra i giovani peggiora, con un aumento delle persone senza lavoro in questa fascia d’età. La situazione resta complessa e richiede attenzione.

I dati sul lavoro sono in chiaroscuro, con la disoccupazione che scende al 5,6% a livello generale ma aumenta tra i giovani. La stima è stata messa a punto dall’ Istat. A dicembre 2025, su base mensile, si parla di una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-1,0%, pari a -15mila unità) che riguarda le donne e chi ha almeno 25 anni d’età; al contrario, tra gli uomini e i 15-24enni il numero dei disoccupati è in aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 5,6% (-0,1 punti), era al 5,7% a novembre 2025; il tasso di disoccupazione giovanile sale al 20,5% (+1,4 punti). L’ Istat mette in evidenza anche la crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +31mila unità), elemento che si osserva per uomini, donne e per tutte le classi d’età, ad eccezione dei 15-24enni tra i quali il numero di inattivi è in calo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nel terzo trimestre del 2025, l'Istat segnala una diminuzione del tasso di disoccupazione al 6,1%, con una riduzione di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente, nonostante la diminuzione complessiva degli occupati.

