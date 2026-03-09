Carburante pressing su governo per taglio immediato accise ma serve dl in Cdm

Le associazioni dei consumatori, tra cui il Codacons, stanno facendo pressione sul governo affinché si intervenga subito con un taglio delle accise sul carburante. Si attende un provvedimento ministeriale che potrebbe essere adottato già domani dal MEF e dal MASE, ma per ora non ci sono ancora decisioni ufficiali. La richiesta riguarda un intervento immediato per ridurre i costi dei carburanti.

(Adnkronos) – Pressing delle associazioni dei consumatori, Codacons in testa, per il taglio immediato delle accise con un provvedimento ministeriale già domani da Mef e Mase. Il governo ha aperto all'ipotesi alla luce dell'impennata dei prezzi del greggio per la guerra contro l'Iran ma, a quanto si apprende, sotto il profilo giuridico, servirebbe un decreto da approvare in Consiglio dei ministri. E dunque un provvedimento urgente ma con il consueto iter dei dl governativi. "Sulla benzina stiamo valutando il meccanismo delle accise mobili, viene anche richiesto da parte dell'opposizione, stiamo studiando da qualche giorno il meccanismo", ha detto domenica Giorgia Meloni a Fuori dal coro, su Retequattro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

