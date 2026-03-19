prezzi carburante dopo taglio accise controlli a tappeto nei distributori

Dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri sul decreto legge che prevede il taglio delle accise sul carburante, sono stati avviati controlli approfonditi presso i distributori. I ministri delle Imprese e del Made in Italy hanno annunciato verifiche a tappeto per garantire l’applicazione delle nuove normative e monitorare il rispetto delle disposizioni. Le ispezioni si stanno svolgendo in diverse regioni italiane.

Dopo il via libera di ieri del Cdm sul dl che prevede il taglio delle accise sul carburante, i ministri delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e dell’Economia e delle Finanze, on. Giancarlo Giorgetti, hanno predisposto già da questa mattina, con la collaborazione della Guardia di Finanza, un’immediata azione di controllo sulla rete di distribuzione dei carburanti, come previsto dal decreto-legge approvato ieri in Cdm e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che conferisce nuovi, importanti e straordinari poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit. È in corso a Palazzo Piacentini una riunione della Cabina di regia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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