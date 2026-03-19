Premio Olio delle Sirene Sorrento 2026 alla Camera l’annuncio dei vincitori

Alla Camera dei Deputati è stato annunciato il nome dei vincitori del Premio Olio delle Sirene Sorrento 2026. Quasi 400 oli sono stati inviati alla competizione, provenienti da cinque paesi: Italia, Croazia, Slovenia, Grecia e Turchia. La selezione dei premiati si è conclusa con la cerimonia di oggi.

Sono circa 400 gli oli in gara per il premio “Olio delle Sirene Sorrento 2026”, provenienti da Italia, Croazia, Slovenia, Grecia e Turchia. A valutarli un panel di 16 assaggiatori che, come ha sottolineato Tullio Esposito, presidente del Comitato scientifico, hanno riscontrato “l’elevata qualità di tutti gli oli, alcuni tra i quali con il punteggio massimo di 100 equivalente della perfezione”. I vincitori sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa ospitata alla Camera dei Deputati, alla presenza di istituzioni, operatori del settore e rappresentanti del mondo agricolo. I vincitori del premio. Per la categoria DOPIGP si aggiudica il primo posto Romano Vincenzo Monte Etna DOP. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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