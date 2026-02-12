Premio Olio delle Sirene 2026 a Sorrento | al via gli assaggi di 245 etichette internazionali

A Sorrento è iniziata la gara per il Premio Olio delle Sirene 2026. Sono arrivati ormai i primi assaggi di 245 etichette di olio d’oliva da tutto il mondo. I giudici stanno valutando i prodotti, mentre si avvicina la fase finale del concorso.

Entra nel vivo il Premio Olio delle Sirene Sorrento 2026 con l’assaggio del prezioso prodotto. Dopo la fase di iscrizione e anonimizzazione cominciano gli assaggi degli oli che concorreranno per numerosi riconoscimenti. Una prima fase si è già svolta in Croazia, una sorta di anteprima del Premio con la nazione balcanica grande ospite con ben 93 oli prescelti. A Sorrento da oggi invece il panel dei giudici comincia gli assaggi dei 169 oli iscritti che partecipano all’evento che già lo scorso anno ha avuto un grande successo di pubblico e critica con un importante valore di stimolo di uno dei grandi settori di eccellenza del nostro patrimonio agricolo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sorrento si prepara a ospitare, il 10 e 11 aprile, la seconda edizione del Premio Internazionale “Olio delle Sirene”.

Domani, domenica 14 dicembre, inaugura l'edizione 2025 di

