Made in Italy al Teatro Parioli Costanzo
Made in Italy, lo spettacolo di David Norisco, debutta in prima nazionale il 18 gennaio 2026. Dopo questa data, sarà in scena al Teatro Parioli il 26 gennaio 2026, prima di proseguire in tournée in tutta Italia. Un’occasione per assistere a un’opera che riflette sulla cultura e le tradizioni italiane, presentata in un contesto teatrale di rilievo.
Dopo il debutto in prima nazionale il18 gennaio 2026 lo spettacolo MADE IN ITALY di David Norisco, sarà al Teatro Parioli lunedì 26 gennaio 2026 per poi proseguire in tournée in tutta Italia. In scena accanto a Barbara De Rossi ci saranno Samanta Chieffallo, Simona Bettoni, Ilaria Giorgi. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Barbara De Rossi in “Made in Italy”: viaggio alle radici - Barbara De Rossi debutta con "Made in Italy", un viaggio poetico tra musica e radici italiane diretta da Francesco Branchetti. lagazzettadellospettacolo.it
