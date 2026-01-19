Preghiera della sera 19 Gennaio 2026 | Perdonami Signore

Ecco la preghiera della sera del 19 gennaio 2026. Con questa richiesta di perdono, affidiamo al Cuore di Gesù le difficoltà e gli errori della giornata. La preghiera ci aiuta a trovare una pace interiore che ci accompagna nel riposo, rinnovando la fiducia e la serenità nel cammino quotidiano. Un momento di riflessione semplice, per concludere il giorno con spirito di pace e gratitudine.

Concludiamo questo lunedì affidando al Cuore di Gesù ogni fatica e ogni errore. Con la preghiera della sera, ritroviamo quella pace profonda che ci permette di riposare con la pace nel cuore. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

