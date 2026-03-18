Nella preghiera della sera del 18 marzo 2026, si chiede a San Giuseppe di accompagnare i fedeli verso Gesù. La preghiera invita a terminare il mercoledì con un momento di riflessione e di pace, lasciando alle spalle le preoccupazioni della giornata. Si propone di trovare calma e serenità prima di andare a dormire, affidando ogni peso al Signore.

Preghiera della sera a fine giornata: concludi il mercoledì con un respiro di fede, lascia ogni peso al Signore e ritrova la calma profonda prima del sonno ristoratore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Caro San Giuseppe, mentre riposi nel Signore, fiducioso del suo potere assoluto e bontà, guardami. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 18 Marzo 2026: “San Giuseppe accompagnami a Gesù”

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