Il 12 marzo 2026 si svolge la preghiera del mattino nel Santissimo Sacramento, intitolata “Volgi il Tuo sguardo a me”. La preghiera invita i fedeli a iniziare il giovedì con un momento di riflessione e devozione, cercando di trasformare ogni gesto della giornata in un atto di comunione e amore con il Signore. La cerimonia si svolge nel cuore del santuario.

Inizia il tuo giovedì nel cuore del Santissimo Sacramento con la preghiera del mattino per trasformare ogni gesto della giornata in un atto di comunione e amore con il Signore. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Padre Santo e Misericordioso, volgi il Tuo sguardo a questa Tua famiglia, e fa’ che superando ogni forma di egoismo risplenda ai Tuoi occhi per il desiderio di Te. Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la Tua parola, per portare frutto nella perseveranza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 12 Marzo 2026: “Volgi il Tuo sguardo a me”

Preghiera del mattino, 5 Marzo 2026: “Donami uno sguardo di fede”Il giovedì è il tempo del silenzio e dell’incontro con Gesù Eucaristia: rivolgiamo insieme al Signore questa preghiera del mattino.

Preghiera del mattino, 7 Marzo 2026: “Rendimi un Tuo segno di grazia”Inizia il tuo giorno con la preghiera del mattino offrendo il cuore al Signore e lasciati guidare dal Suo sguardo di pace.

Preghiera del mattino, 11 Marzo 2026: Concedici la tua forzaInizia il mercoledì con la preghiera del mattino a San Giuseppe. Chiedi oggi la sua protezione e la grazia per un cuore nuovo e fedele. lalucedimaria.it

Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in IndiaAlmeno sette bambini sono morti e altri 29 sono rimasti feriti tra cui due in modo gravissimo in India dopo che il tetto della scuola elementare è crollato travolgendoli. Le vittime avevano un'età ... fanpage.it

Preghiera del Buongiorno Signore, nel silenzio di questo giorno che nasce, vengo a chiederti pace, sapienza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni di amore; essere paziente, comprensivo, umile dolce e buono. Vedere, dietro le apparenze, i t - facebook.com facebook