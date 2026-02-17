Precipita da un ponteggio per 10 metri e muore sul colpo | era padre di 2 figli

Catalin Moise Robu, 35 anni, è morto lunedì pomeriggio a Cremona dopo essere caduto da un ponteggio alto dieci metri. La causa dell’incidente è stata una perdita di equilibrio mentre lavorava su un cantiere edile. L’uomo, residente a Ghisalba, aveva due figli piccoli e stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un edificio del centro città. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Catalin Moise Robu abitava a Ghisalba, estremo oriente della provincia bergamasca, a una manciata di chilometri dai confini bresciani: è lui la vittima dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, avvenuto lunedì pomeriggio a Cremona. Operaio edile di 55 anni, di origini rumene ma da una vita in Italia, dove si era costruito una famiglia e un futuro, Catalin Robu è precipitato da oltre 10 metri di altezza mentre stava lavorando alla manutenzione di un tetto a bordo del cestello di una piattaforma elevatrice. Potrebbe aver perso improvvisamente l'equilibrio, ma gli accertamenti sono in corso.