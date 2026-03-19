Prato | sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita Quattro misure cautelari a componenti della stessa famiglia

A Prato, quattro persone di origine cinese sono state colpite da misure cautelari con l'accusa di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Le misure sono state applicate nei confronti di membri di uno stesso nucleo familiare. L'operazione ha portato alla luce presunte attività illegali legate a pratiche di sfruttamento e intermediazione non autorizzata.

PRATO – Quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini cinesi, appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le ha disposte la procura di Prato, che informa attraverso un comunicato firmato dal responsabile dell’ufficio, Luca Tescaroli. Scoperto anche un dormitorio destinato ai lavoratori, a poche decine di metri dal luogo di lavoro, con condizioni igienico-sanitarie estremamente carenti. L’impresa indagata aveva instaurato un rilevante flusso di rapporti commerciali con diversi committenti, fra i quali, tra i più importanti, una società per azioni,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Quattro misure cautelari a componenti della stessa famiglia Articoli correlati Prato, misure cautelari per quattro caporali cinesi del lavoro tessile. Tra i loro committenti c’era Piazza ItaliaQuattro misure cautelari per i caporali cinesi fornitori di capi di abbigliamento per Piazza Italia, in amministrazione giudiziaria dal febbraio... Sfruttamento della prostituzione nei night club: cinque misure cautelari tra Padova e VeneziaAGI - Nel corso della notte, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno eseguito cinque misure cautelari personali emesse dal gip di Padova. Una selezione di notizie su Prato sfruttamento del lavoro e... Temi più discussi: Moda, da Milano a Prato: il sistema dello sfruttamento; Piazza Italia: abbigliamento ancora sotto i riflettori per sfruttamento; Discussione attorno al libro Caporalato di Giovanni Ferrarese; Cgil sullo sfruttamento dei lavoratori a Prato: 'Vengano ristabilite le condizioni di legalità'. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: 4 misure cautelariSono cittadini cinesi, appartenenti allo stesso nucleo familiare. L'impresa lavorava per diversi committenti, tra cui Piazza Italia ... rainews.it Fino a 16 ore di lavoro al giorno, a Prato 4 misure cautelari per sfruttamentoLa procura di Prato ha disposto quattro misure cautelari per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Destinatari sono quattro ... gonews.it Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: 4 misure cautelari disposte dalla Procura di Prato Sono cittadini cinesi, appartenenti allo stesso nucleo familiare. L'impresa lavorava per diversi committenti, tra cui Piazza Italia. Un imprenditore è ai domiciliari - facebook.com facebook Vendette e segreti, la procura di Prato ha chiuso le indagini sul ricatto al consigliere di Fratelli d’Italia Tommaso Cocci x.com