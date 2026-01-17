Sfruttamento della prostituzione nei night club | cinque misure cautelari tra Padova e Venezia

Nella notte, i carabinieri di Cittadella hanno eseguito cinque misure cautelari nei confronti di persone coinvolte nello sfruttamento della prostituzione nei night club tra Padova e Venezia. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a contrastare attività illegali legate alla tratta e allo sfruttamento delle persone. Le misure sono state disposte dal gip di Padova, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine su questa problematica.

AGI - Nel corso della notte, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno eseguito cinque misure cautelari personali emesse dal gip di Padova. I provvedimenti sono stati notificati a italiani indagati, a vario titolo, di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. L'indagine, coordinata dalla procura padovana, ha permesso di disarticolare un redditizio sistema di sfruttamento della prostituzione, abilmente celato dietro la facciata di un'attività di intrattenimento in un noto night club dell'Alta Padovana. Le misure sono state eseguite a Camposampiero (Padova) e Pianiga (Venezia), presso due night club e hanno interessato quattro 60enni e un 50enne finiti agli arresti domiciliari (tre di loro) e con obblighi di dimora (due). 🔗 Leggi su Agi.it

