Albanese ucciso a Prato misure cautelari per 4 connazionali

Un uomo albanese è stato ucciso durante una violenta lite a Prato, scoppiata tra due gruppi di immigrati. La rissa è iniziata dopo una discussione accesa per il controllo di alcune aree di spaccio nel quartiere. La polizia ha arrestato quattro connazionali sospettati di aver preso parte alla colluttazione. Le indagini si concentrano sulla presenza di armi e sui motivi che hanno scatenato il confronto. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto.

Una rissa tra gruppi antagonisti, legata a "dinamiche di supremazia sul territorio" oltre a rivendicazioni, provocazioni, offese e gelosie Si tratta di un 19enne, finito in carcere per omicidio e rissa e di un 22enne, ai domiciliari per rissa aggravata, stessa accusa contestata a un 20enne e un 23enne (attualmente detenuto) a cui e' stato notificato l'obbligo di dimora. La rissa avvenne nei giardini tra via Corridoni e via Baracca.