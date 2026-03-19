Prada il commando sfonda lo stabilimento di Dolo | rubate scarpe per migliaia di euro
All’alba, un gruppo di persone ha fatto irruzione nello stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia, portando via centinaia di scarpe per un valore di migliaia di euro. Nessuna persona è stata ancora fermata e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. L’episodio ha avuto luogo senza che ci fossero segni di resistenza o incidenti.
Centinaia di scarpe sono state rubate all'alba dallo stabilimento Prada a Dolo, in provincia di Venezia. Un commando composto da almeno 6 persone, intorno alle 4, ha sfondato l'ingresso dello stabilimento portando via tra le 300 e le 400 paia di scarpe. Il danno economico è tuttora in corso di quantificazione così come il numero esatto di paia di scarpe rubate dallo stabilimento dove quotidianamente ne vengono prodotte 700 paia. Sul posto sono giunti i carabinieri di Dolo e del Comando provinciale di Venezia che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il commando per ostacolare o comunque tardare l'arrivo delle forze dell'ordine ha utilizzato auto rubate per bloccare le strade creando una 'cinturazione' attorno allo stabilimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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