Colpo allo stabilimento Prada | rubate scarpe di lusso per centinaia di migliaia di euro

Nella notte di giovedì 19 marzo, uno stabilimento Prada situato a Dolo, in provincia di Venezia, è stato preso di mira da un furto con l’utilizzo di mezzi rubati. Durante l’assalto, sono state sottratte scarpe di lusso per un valore complessivo stimato in centinaia di migliaia di euro. L’evento ha coinvolto un colpo di grandi dimensioni che ha portato alla sottrazione di merce di alta gamma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Assalto nella notte con mezzi rubati. Un furto di grande entità è stato messo a segno nelle prime ore di oggi, giovedì 19 marzo, presso lo stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia. Un commando composto da sei o sette persone ha agito intorno alle 4:00 del mattino, portando via centinaia di scarpe griffate per un valore di centinaia di migliaia di euro. Accesso forzato e fuga organizzata. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe utilizzato alcuni veicoli per sfondare l’ingresso della fabbrica, riuscendo così a introdursi rapidamente all’interno. Per facilitare la fuga e ostacolare eventuali interventi, i malviventi avrebbero posizionato auto e furgoni rubati lungo le vie di accesso, creando una barriera contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Colpo allo stabilimento Prada: rubate scarpe di lusso per centinaia di migliaia di euro Articoli correlati Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. “Commando in azione, furgoni e auto per sbarrare la strada”Venezia, 19 marzo 2026 – Una sequenza da film per un colpo da centinaia di migliaia di euro. Leggi anche: Banditi in azione all’alba: rubate e-bike per decine di migliaia di euro Altri aggiornamenti su Colpo allo stabilimento Prada rubate... Argomenti discussi: Maxifurto allo stabilimento Prada di Dolo: rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro. Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. Commando in azione, sfondato l’ingresso dello stabilimentoIndagano i carabinieri, acquisite le immagini della videosorveglianza. Anche furgoni e auto piazzate per sbarrare la strada ai militari dell’Arma ... quotidiano.net Prada, maxi furto allo stabilimento a Venezia: rubate centinaia di scarpe, ad agire un commando di 7 personeCentinaia di scarpe griffate, per un valore di centinaia di migliaia di euro, sono state rubate nelle prime ore di oggi allo stabilimento Prada di Dolo (Venezia). Ad agire, intorno alle ore ... ilmattino.it