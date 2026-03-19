A Dolo, in provincia di Venezia, un gruppo di almeno sei persone ha assaltato una fabbrica di calzature, utilizzando auto e furgoni per sfondare l’ingresso e bloccare l’accesso alle forze dell’ordine. Durante l’azione, sono state rubate scarpe per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. L’intervento si è concluso con il furto e l’occupazione temporanea dei mezzi di accesso.

DOLO (VENEZIA) - Un furto pianificato fino all'ultimo dettaglio da un commando di almeno sei persone: auto e furgoni usati per sfondare l'ingresso e sbarrare l'entrata alle forze dell'ordine, poi la fuga con un bottino dal valore di centinaia di migliaia di euro. È quanto accaduto nello stabilimento del marchio Prada di Dolo oggi, giovedì 19 marzo, intorno alle 4. Il furto Sono sparite dagli scaffali della fabbrica centinaia di scarpe griffate. E mentre i ladri professionisti erano in azione, i carabinieri si sono ritrovati in difficoltà ad avvicinarsi al locale. Il commando, per ostacolare l'arrivo dei carabinieri e dei vigilanti, ha creato una cintura composta da veicoli difficile da superare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Prada, commando assalta la fabbrica e sbarra l'ingresso con auto e furgoni. Rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

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